Ремонт кровли, крыши в Харькове

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Капитальный и текущий ремонт кровель

из евро Рубероида, ПВХ Мембраны, профнастила и металлочерепицы

Объёмы работ от 100 м2

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0.1Капитальный ремонт рулонной кровли с применением автобетононасоса и специального раствора

Проводится с применением автобетононасоса и специального раствора, который служит как дополнительная гидроизоляция и при высыхании не дает трещин, что позволяет ему быть дополнительной защитой вашего имущества. Мы используем современный Рубероид высокого качества, в основе которого лежит полиэстер, что увеличивает срок эксплуатации кровли без ремонта!!!

В итоге получаем идеальную кровлю!
Идеальная кровля
Идеальная кровля
Объёмы работ от 100 м2
Заказать ремонт кровли

0.2Капитальный ремонт профлистом с заменой обрешётки

Проводится замена обрешетки, устройство контрбруса, укладка мембраны с целью получения дополнительной гидроизоляции и безопасного прохождения таяния снега и льда. При этом мы меняем всю систему водоотведения, проводим ремонт оголовков, вентиляционных каналов и различных элементов, которые попадают в зону ремонта и в дальнейшем могут послужить причиной протекания или повреждения кровельного покрытия.

В итоге получаем идеальную кровлю!
Идеальная кровля
Идеальная кровля
Объёмы работ от 100 м2
Заказать ремонт кровли

0.3Капитальный ремонт скатной кровли ПВХ мембраной

- не требуется демонтаж старого покрытия;
- ПВХ-мембрана обладает пониженной степенью горючести, что делает возможным ее применение на кровлях с большими площадями;
- технология укладки ПВХ- мембраны термической сваркой горячим воздухом позволяет выполнять однослойное кровельное покрытие с исключительной скоростью и высочайшим качеством шва;
- в процессе укладки материал не обрабатывается горячим воздухом, обрабатываются лишь стыки между рулонами, что приводит к значительному сокращению сроков работ.

В итоге получаем идеальную кровлю!
Идеальная кровля
Идеальная кровля
Объёмы работ от 100 м2
Заказать ремонт кровли

0.4Ремонт ангаров ПВХ мембраной

- лёгкость материала позволяет уменьшить нагрузку на ангар;
- высокая паронипроницаемость исключает возможность скопления влаги ;
- не нужно тратить время на подготовительные и ремонтные работы;
- изоляция ангара выполняется очень быстро, а результат сохраняется на долгие годы;
- ПВХ мембрана самый быстрый и надежный способ защиты ангара от атмосферных воздействий и ликвидации течи;
К тому же и стоит дешевле других видов ремонта.

В итоге получаем идеальную кровлю!
Идеальная кровля
Идеальная кровля
Объёмы работ от 100 м2
Заказать ремонт кровли

Где применяются наши технологии?

Промышленные здания
Кровли высотных домов
Кровли частных домов
Крытые стоянки
Спортивные залы
Торговые площади

Наши преимущества!

Доступные цены

в своей работе мы используем качественные материалы, которые полностью оправдывают средства, потраченные на ремонт здания, а для постоянных клиентов действуют выгодные предложения и скидки.

Долговечность

для работы мы используем материал от надежных производителей, которые соответствуют критериям «цена-качество», что напрямую влияет на срок службы кровельного покрытия и комфорт ежедневной эксплуатации крыши.

Надежность

простота укладки не имеет ограничений — ПВХ мембраны укладываются на любую поверхность, а качество, надежность и герметичность готовой конструкции при этом остаются на высоком уровне.

Практичность

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Примеры Наших работ!

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Ремонт кровли, крыши в Харькове

Компания “Фаворит” предоставляет качественные услуги по современному ремонту кровли, решает быстро и эффективно все проблемы

Ремонт мягкой кровли в Харькове компания проводит на крышах разнообразной формы: купольной, мансардной, плоской, с изломами. Чаще всего необходимость реставрации возникает из-за протечек, вызванных бытовыми повреждениями, несоблюдением технологии при укладке, а также нарушениями проектирования.

Вполне реально осуществить вызванный бытовыми повреждениями ремонт крыши в Харькове недорого и качественно. Не потребует особых усилий и затрат ремонт кровли, связанный с несоблюдением технологии. А вот нарушение проектирования приводит к серьёзным последствиям, и здесь бывает необходим капитальный ремонт.

Прежде чем начать ремонт кровли в Харькове, специалисты компании изучают состояние кровельной конструкции, выявляют дефекты покрытия, устанавливают основную причину возникшей проблемы и лишь после этого составляют перечень необходимых операций и определяют стоимость.

Одним из самых надежных и неприхотливых методов сегодня является ремонт кровли еврорубероидом. Осуществляется он двумя способами: холодной и горячей укладкой. При горячей укладке предварительно разогревается сторона рулона, которая должна прилегать к основанию, затем прогреваются швы. Таким образом обеспечивается плотное соединение, не допускающее попадания влаги и протеканий. Так можно чинить любые крыши. Способ холодной укладки годится только для плоской кровли.

Еврорубероид, который использует компания “Фаворит” - это отличный современный материал на основе полиэстера, пропитанный модифицированным битумом. Он обеспечивает длительный срок эксплуатации и надежность. В качестве дополнительного изолирующего и фиксирующего средства, особенно при капитальном ремонте, используется специальный раствор и автобетононасос. После такой реставрации можно на долгие годы забыть о крыше и спать спокойно.

Широкое распространение получила в последнее время и полимерная мембрана, являющаяся инновационным гидроизолирующим материалом. Ее широко используют там, где ранее была мягкая рулонная кровля. Ремонт кровли пвх мембраной, изготовленной на основе эластичного поливинилхлорида, является относительно дешевым и в то же время высокоэффективным способом. Это однослойный вид кровли. Материал легкий, прочный, противопожарный, имеет богатую цветовую палитру, выдерживает как высокие, так и низкие температуры, устойчив к износу, прост в применении, убирать старое покрытие необязательно. Пвх мембрана отличается своей долговечностью: она способна служить десятилетиями! Отлично подходит для хрупких строений, ангаров, открытых стоянок, деформированных неоднородных поверхностей.

В перечень услуг компании входит ремонт скатных крыш в Харькове. Такие крыши, их еще называют наклонными, весьма распространены в наших краях, заказы на их реставрацию постоянно растут. “Фаворит” проводит ремонт скатных крыш пвх мембраной, еврорубероидом, профлистом, черепицей.

К качественным современным материалам относится профнастил. Но такие крыши все же уязвимы и нуждаются в постоянном осмотре и ремонте. Причиной разрушений и протечек может стать ржавчина, расшатавшиеся саморезы, механические повреждения при чистке. Компания предлагает своим клиентам ремонт кровли профлистом с соблюдением всех необходимых норм, с использованием самого качественного материала и лучших герметиков.

При необходимости проводится капитальный ремонт кровли профлистом с заменой обрешетки.

Еще один вид услуг при реставрации крыш - это ремонт черепицей. Черепичные крыши до сих пор остаются популярными, а значит, тоже нуждаются в обслуживании и уходе. Обычно такая кровля портится из-за неправильного монтажа или механических повреждений. В некоторых случаях возможна замена небольших участков, иногда требуются объемные работы или полная реконструкция.

Компания “Фаворит” занимается как частичным, так и капитальным ремонтом кровли. По желанию клиентов, осуществляется полная замена старых материалов на более эффективные новые. В любом случае достигается идеальный результат по доступным ценам. Для постоянных клиентов действует система скидок и выгодных предложений.

Сделайте правильный выбор, остановитесь на компании “Фаворит”, и вы забудете о своих проблемах!

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