Ремонт кровли, крыши в Харькове

Проводится с применением автобетононасоса и специального раствора, который служит как дополнительная гидроизоляция и при высыхании не дает трещин, что позволяет ему быть дополнительной защитой вашего имущества. Мы используем современный Рубероид высокого качества, в основе которого лежит полиэстер, что увеличивает срок эксплуатации кровли без ремонта!!!
Проводится замена обрешетки, устройство контрбруса, укладка мембраны с целью получения дополнительной гидроизоляции и безопасного прохождения таяния снега и льда. При этом мы меняем всю систему водоотведения, проводим ремонт оголовков, вентиляционных каналов и различных элементов, которые попадают в зону ремонта и в дальнейшем могут послужить причиной протекания или повреждения кровельного покрытия.
- не требуется демонтаж старого покрытия;
- ПВХ-мембрана обладает пониженной степенью горючести, что делает возможным ее применение на кровлях с большими площадями;
- технология укладки ПВХ- мембраны термической сваркой горячим воздухом позволяет выполнять однослойное кровельное покрытие с исключительной скоростью и высочайшим качеством шва;
- в процессе укладки материал не обрабатывается горячим воздухом, обрабатываются лишь стыки между рулонами, что приводит к значительному сокращению сроков работ.
- лёгкость материала позволяет уменьшить нагрузку на ангар;
- высокая паронипроницаемость исключает возможность скопления влаги ;
- не нужно тратить время на подготовительные и ремонтные работы;
- изоляция ангара выполняется очень быстро, а результат сохраняется на долгие годы;
- ПВХ мембрана самый быстрый и надежный способ защиты ангара от атмосферных воздействий и ликвидации течи;
К тому же и стоит дешевле других видов ремонта.
в своей работе мы используем качественные материалы, которые полностью оправдывают средства, потраченные на ремонт здания, а для постоянных клиентов действуют выгодные предложения и скидки.
для работы мы используем материал от надежных производителей, которые соответствуют критериям «цена-качество», что напрямую влияет на срок службы кровельного покрытия и комфорт ежедневной эксплуатации крыши.
простота укладки не имеет ограничений — ПВХ мембраны укладываются на любую поверхность, а качество, надежность и герметичность готовой конструкции при этом остаются на высоком уровне.
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Компания “Фаворит” предоставляет качественные услуги по современному ремонту кровли, решает быстро и эффективно все проблемы
Ремонт мягкой кровли в Харькове компания проводит на крышах разнообразной формы: купольной, мансардной, плоской, с изломами. Чаще всего необходимость реставрации возникает из-за протечек, вызванных бытовыми повреждениями, несоблюдением технологии при укладке, а также нарушениями проектирования.
Вполне реально осуществить вызванный бытовыми повреждениями ремонт крыши в Харькове недорого и качественно. Не потребует особых усилий и затрат ремонт кровли, связанный с несоблюдением технологии. А вот нарушение проектирования приводит к серьёзным последствиям, и здесь бывает необходим капитальный ремонт.
Прежде чем начать ремонт кровли в Харькове, специалисты компании изучают состояние кровельной конструкции, выявляют дефекты покрытия, устанавливают основную причину возникшей проблемы и лишь после этого составляют перечень необходимых операций и определяют стоимость.
Одним из самых надежных и неприхотливых методов сегодня является ремонт кровли еврорубероидом. Осуществляется он двумя способами: холодной и горячей укладкой. При горячей укладке предварительно разогревается сторона рулона, которая должна прилегать к основанию, затем прогреваются швы. Таким образом обеспечивается плотное соединение, не допускающее попадания влаги и протеканий. Так можно чинить любые крыши. Способ холодной укладки годится только для плоской кровли.
Еврорубероид, который использует компания “Фаворит” - это отличный современный материал на основе полиэстера, пропитанный модифицированным битумом. Он обеспечивает длительный срок эксплуатации и надежность. В качестве дополнительного изолирующего и фиксирующего средства, особенно при капитальном ремонте, используется специальный раствор и автобетононасос. После такой реставрации можно на долгие годы забыть о крыше и спать спокойно.
Широкое распространение получила в последнее время и полимерная мембрана, являющаяся инновационным гидроизолирующим материалом. Ее широко используют там, где ранее была мягкая рулонная кровля. Ремонт кровли пвх мембраной, изготовленной на основе эластичного поливинилхлорида, является относительно дешевым и в то же время высокоэффективным способом. Это однослойный вид кровли. Материал легкий, прочный, противопожарный, имеет богатую цветовую палитру, выдерживает как высокие, так и низкие температуры, устойчив к износу, прост в применении, убирать старое покрытие необязательно. Пвх мембрана отличается своей долговечностью: она способна служить десятилетиями! Отлично подходит для хрупких строений, ангаров, открытых стоянок, деформированных неоднородных поверхностей.
В перечень услуг компании входит ремонт скатных крыш в Харькове. Такие крыши, их еще называют наклонными, весьма распространены в наших краях, заказы на их реставрацию постоянно растут. “Фаворит” проводит ремонт скатных крыш пвх мембраной, еврорубероидом, профлистом, черепицей.
К качественным современным материалам относится профнастил. Но такие крыши все же уязвимы и нуждаются в постоянном осмотре и ремонте. Причиной разрушений и протечек может стать ржавчина, расшатавшиеся саморезы, механические повреждения при чистке. Компания предлагает своим клиентам ремонт кровли профлистом с соблюдением всех необходимых норм, с использованием самого качественного материала и лучших герметиков.
При необходимости проводится капитальный ремонт кровли профлистом с заменой обрешетки.
Еще один вид услуг при реставрации крыш - это ремонт черепицей. Черепичные крыши до сих пор остаются популярными, а значит, тоже нуждаются в обслуживании и уходе. Обычно такая кровля портится из-за неправильного монтажа или механических повреждений. В некоторых случаях возможна замена небольших участков, иногда требуются объемные работы или полная реконструкция.
Компания “Фаворит” занимается как частичным, так и капитальным ремонтом кровли. По желанию клиентов, осуществляется полная замена старых материалов на более эффективные новые. В любом случае достигается идеальный результат по доступным ценам. Для постоянных клиентов действует система скидок и выгодных предложений.
Сделайте правильный выбор, остановитесь на компании “Фаворит”, и вы забудете о своих проблемах!