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Ремонт кровли, крыши в Харькове

Компания “Фаворит” предоставляет качественные услуги по современному ремонту кровли, решает быстро и эффективно все проблемы

Ремонт мягкой кровли в Харькове компания проводит на крышах разнообразной формы: купольной, мансардной, плоской, с изломами. Чаще всего необходимость реставрации возникает из-за протечек, вызванных бытовыми повреждениями, несоблюдением технологии при укладке, а также нарушениями проектирования.

Вполне реально осуществить вызванный бытовыми повреждениями ремонт крыши в Харькове недорого и качественно. Не потребует особых усилий и затрат ремонт кровли, связанный с несоблюдением технологии. А вот нарушение проектирования приводит к серьёзным последствиям, и здесь бывает необходим капитальный ремонт.

Прежде чем начать ремонт кровли в Харькове, специалисты компании изучают состояние кровельной конструкции, выявляют дефекты покрытия, устанавливают основную причину возникшей проблемы и лишь после этого составляют перечень необходимых операций и определяют стоимость.

Одним из самых надежных и неприхотливых методов сегодня является ремонт кровли еврорубероидом. Осуществляется он двумя способами: холодной и горячей укладкой. При горячей укладке предварительно разогревается сторона рулона, которая должна прилегать к основанию, затем прогреваются швы. Таким образом обеспечивается плотное соединение, не допускающее попадания влаги и протеканий. Так можно чинить любые крыши. Способ холодной укладки годится только для плоской кровли.

Еврорубероид, который использует компания “Фаворит” - это отличный современный материал на основе полиэстера, пропитанный модифицированным битумом. Он обеспечивает длительный срок эксплуатации и надежность. В качестве дополнительного изолирующего и фиксирующего средства, особенно при капитальном ремонте, используется специальный раствор и автобетононасос. После такой реставрации можно на долгие годы забыть о крыше и спать спокойно.

Широкое распространение получила в последнее время и полимерная мембрана, являющаяся инновационным гидроизолирующим материалом. Ее широко используют там, где ранее была мягкая рулонная кровля. Ремонт кровли пвх мембраной, изготовленной на основе эластичного поливинилхлорида, является относительно дешевым и в то же время высокоэффективным способом. Это однослойный вид кровли. Материал легкий, прочный, противопожарный, имеет богатую цветовую палитру, выдерживает как высокие, так и низкие температуры, устойчив к износу, прост в применении, убирать старое покрытие необязательно. Пвх мембрана отличается своей долговечностью: она способна служить десятилетиями! Отлично подходит для хрупких строений, ангаров, открытых стоянок, деформированных неоднородных поверхностей.

В перечень услуг компании входит ремонт скатных крыш в Харькове. Такие крыши, их еще называют наклонными, весьма распространены в наших краях, заказы на их реставрацию постоянно растут. “Фаворит” проводит ремонт скатных крыш пвх мембраной, еврорубероидом, профлистом, черепицей.

К качественным современным материалам относится профнастил. Но такие крыши все же уязвимы и нуждаются в постоянном осмотре и ремонте. Причиной разрушений и протечек может стать ржавчина, расшатавшиеся саморезы, механические повреждения при чистке. Компания предлагает своим клиентам ремонт кровли профлистом с соблюдением всех необходимых норм, с использованием самого качественного материала и лучших герметиков.

При необходимости проводится капитальный ремонт кровли профлистом с заменой обрешетки.

Еще один вид услуг при реставрации крыш - это ремонт черепицей. Черепичные крыши до сих пор остаются популярными, а значит, тоже нуждаются в обслуживании и уходе. Обычно такая кровля портится из-за неправильного монтажа или механических повреждений. В некоторых случаях возможна замена небольших участков, иногда требуются объемные работы или полная реконструкция.

Компания “Фаворит” занимается как частичным, так и капитальным ремонтом кровли. По желанию клиентов, осуществляется полная замена старых материалов на более эффективные новые. В любом случае достигается идеальный результат по доступным ценам. Для постоянных клиентов действует система скидок и выгодных предложений.

Сделайте правильный выбор, остановитесь на компании “Фаворит”, и вы забудете о своих проблемах!